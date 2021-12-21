Минпромторг ожидает роста производства авто на 7% в 2021 году
Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России по итогам 2021 года на 7%, несмотря на длящийся дефицит полупроводников. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.
По его словам, производство электрофургонов Ford Transit на заводе Елабуга стартует через год.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей.
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