Минпромторг ожидает роста производства авто на 7% в 2021 году

Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России по итогам 2021 года на 7%, несмотря на длящийся дефицит полупроводников. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

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По его словам, производство электрофургонов Ford Transit на заводе Елабуга стартует через год.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобильРоссия
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