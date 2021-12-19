Перечислены способы экономии на покупке автомобиля

По его словам, согласно статье 16.2 Закона России «О защите прав потребителей», «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных» запрещено, поэтому покупатель имеет право отказаться от дополнительных опций.

Также специалист посоветовал оформить предзаказ онлайн и дождаться автомобиля или рассмотреть возможность покупки транспортного средства с пробегом.

Как сообщалось, цены на новые автомобили в России продолжают расти и до конца года увеличатся в среднем на 3-5%. С января по октябрь стоимость автомобилей увеличилась на 2,5–15% и ежемесячно прибавляет еще 1-2%.

