Перечислены способы экономии на покупке автомобиля
Часто при продаже автомобиля дилер предлагает купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 тыс. до 400 тыс. руб., однако это незаконно, сообщает «Прайм» со ссылкой на авто-эксперта Дениса Мигаля.
По его словам, согласно статье 16.2 Закона России «О защите прав потребителей», «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных» запрещено, поэтому покупатель имеет право отказаться от дополнительных опций.
Также специалист посоветовал оформить предзаказ онлайн и дождаться автомобиля или рассмотреть возможность покупки транспортного средства с пробегом.
Как сообщалось, цены на новые автомобили в России продолжают расти и до конца года увеличатся в среднем на 3-5%. С января по октябрь стоимость автомобилей увеличилась на 2,5–15% и ежемесячно прибавляет еще 1-2%.
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