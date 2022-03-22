Минпромторг отметил возможность быстро заместить импортные компоненты в станкостроении

Отмечается, что российские производители наблюдают рост спроса на отечественные станки. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, для создания новых станков важна унификация компонентов. По его словам, необходимо сделать упор на выпуске высокосерийной продукции.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отметил, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.

