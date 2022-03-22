Минпромторг отметил возможность быстро заместить импортные компоненты в станкостроении
Импортные компоненты, доля которых в станкостроении России составляет 20-40%, могут быть оперативно замещены на отечественные. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.
Отмечается, что российские производители наблюдают рост спроса на отечественные станки. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, для создания новых станков важна унификация компонентов. По его словам, необходимо сделать упор на выпуске высокосерийной продукции.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отметил, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- СМИ: США не смогут достроить термоядерный реактор из-за антироссийских санкций
- Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе госпитализировали 12 человек
- СМИ предупредили о подорожании на 45% продукции Nestle и Unilever
- МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым
- СМИ: В Гибралтаре арестовали суперъяхту российского миллиардера
- Российские военные рассказали о ликвидации двух украинских штурмовиков под Черниговом
- В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией
- Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%
- Российское посольство назвало ложью сообщения о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
- Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru