Минпромторг отметил возможность быстро заместить импортные компоненты в станкостроении

Импортные компоненты, доля которых в станкостроении России составляет 20-40%, могут быть оперативно замещены на отечественные. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением

Отмечается, что российские производители наблюдают рост спроса на отечественные станки. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, для создания новых станков важна унификация компонентов. По его словам, необходимо сделать упор на выпуске высокосерийной продукции.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отметил, что высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинпромторгРоссия
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