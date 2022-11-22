Минпромторг анонсировал 17-кратный рост производства электроники РФ

Объём производства отечественной электроники в России к 2030 году должен существенно вырасти, сумма инвестиций подскочит до 6,3 триллиона рублей с 370 миллиардов рублей в 2021 году. Такие планы озвучил Минпромторг через заместителя главы ведомства Василия Шпака.

С презентацией он выступил на международном промышленном форуме «Интеллект машин и механизмов». Согласно прожекту, через восемь лет доля российской электроники на внутреннем рынке должна составить 70%, а импортной, соответственно, 30%. Производство должно вырасти в 17 раз.

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При этом, по словам Шпака, задача на первый взгляд кажется невыполнимой, однако её поможет решить импортозамещение за счёт ушедших зарубежных брендов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях стало известно, что российские производители электроники попросили повысить пошлины на зарубежные смартфоны, а также ввести их на необлагаемые до сих пор компьютеры, ноутбуки, серверы и системы хранения данных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГаджетыМинпромторгМикроэлектроника
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