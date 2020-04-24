Правительство решило помочь радиостанциям

В ответ на многочисленные обращения радиовещателей Минкомсвязи в качестве одной из мер поддержки СМИ, признанных системообразующими, в условиях кризиса из-за коронавируса разрешило радиостанциям и телекомпаниям отключать или приостанавливать вещание по ночам (с полуночи до 6 утра), сократить его территорию и понизить мощность передатчика, а также освободило от предоставления сведений об операторах связи, которые осуществляют трансляцию.

Такие послабления вводятся до 31 декабря 2020 года, сообщил НСН источник в Минкомсвязи. По его словам, это позволит региональным вещателям серьезно сократить издержки на передачу сигнала.

Напомним, ранее Минкомсвязи и Роскомнадзор сообщили, что отменяют плановые проверки до 30 июня.

