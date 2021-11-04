Министры комитета ОПЕК+ предлагают продлить план нефтедобычи на декабрь

В июле министры стран ОПЕК+ пришли к соглашению сохранить текущий план по наращиванию добычи нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию от делегатов.

Тем временем во вторник стоимость нефти марки Brent растет в ходе торгов. Ноябрьские фьючерсы Brent прибавили 0,40%, до 72,51 доллара за баррель, отмечает RT.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал ситуацию в нефтяной отрасли катастрофической.

«Ситуация, когда нефтепереработка в стране убыточна, - это национальная катастрофа. Исправлять детали, не устранив причины этой катастрофы, нельзя. "Налоговый маневр" должен быть отменен. А деятельность всех причастных к этому должна получить юридическую оценку в соответствии с тем ущербом, который они нанесли за предыдущие годы. Поэтому необходимо снизить налогообложение переработки нефти внутри страны. И уже после этого можно заниматься борьбой с произволом монополий», - считает эксперт.

