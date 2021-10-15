Эксперт предсказал подорожание нефти до $100 за баррель

Стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперт прогнозирует роста в ближайшее время. Этому может способствовать дефицит газа из-за холодной зимы в Европе. Однако Мариничев отметил, что надолго на отметке выше 100 долларов за баррель нефть не задержится, так как серьезных причин для этого нет.

По его словам, сейчас на рынке отмечается дефицит нефти на фоне постепенного восстановления спроса и осторожности ОПЕК+ в вопросах наращивания добычи.

Ранее президент России Владимир Путин признал возможным подорожание нефти до 100 долларов за баррель.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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