Министр экономики ФРГ поддержал «Северный поток-2»
Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что «Северный поток-2» необходим Европы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончание проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» теперь является делом чести для Германии.
По словам же германского министра, потребности Европы в газе существенно выросли за последнее время. Альтмайер в интервью газете «Хандельсблат», что проект «Северный поток-2» необходим не только Германии, но и всему региону. Критиков строительства газопровода он обвинил в непоследовательности.
Ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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