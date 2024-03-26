Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

Министерство финансов, Росфинмониторинг и Банк России выработали единый подход к регулированию рынка криптовалют с помощью экономических стимулов, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, передает РБК.

Отмечается, что ведомства выступили против полного запрета криптовалют. При этом в законопроекте будет предусмотрен учет добычи криптовалют, а также отдельное регулирование вопросов отчуждения криптовалюты, полученной в результате майнинга.

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Депутаты Госдумы могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, а также ответственность за незаконные действия с ними. Планируется также создать госплатформу по конфискации криптовалюты.

Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян по просьбе Центробанка или правоохранительных органов, заявил в связи с этим исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников «Радиоточке НСН». Бражников отметил, что для реализации подобной меры в России необходимо создать свои собственные биржи, против чего и выступает ЦБ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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