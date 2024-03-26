Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

Депутаты Госдумы могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, а также ответственность за незаконные действия с ними. Планируется также создать госплатформу по конфискации криптовалюты.

Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян по просьбе Центробанка или правоохранительных органов, заявил в связи с этим исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников «Радиоточке НСН». Бражников отметил, что для реализации подобной меры в России необходимо создать свои собственные биржи, против чего и выступает ЦБ.

