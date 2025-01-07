СМИ: Летевший в Самарканд Boeing 737 экстренно сел во Внуково

Лайнер Boeing 737, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о самолёте авиакомпании Utair, на борту которого находятся 173 пассажира.

Причиной экстренной посадки стала неисправность стабилизатора.

Ранее в московском аэропорту Внуково экстренно совершил посадку пассажирский лайнер, следовавший из Ташкента во Франкфурт-на-Майне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Майшев
ТЕГИ:Внуково АэропортЭкстренная ПосадкаСамолёт

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