Экономист Балынин: Страны продолжат отказываться от доллара США
Всё большее количество стран сокращает использование доллара США. Об этом сайту aif.ru заявил доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин.
По его мнению, это происходит в связи с тем, что американская валюта стала «токсичной» из-за «безответственной политики» Вашингтона, желавшего «экономически подчинить себе все страны мира», но не сумевшего это сделать.
Балынин считает, что США уже не смогут восстановить доверие к своей валюте, так как «запущенные процессы по сокращению использования» доллара в различных государствах необратимы.
«Мы с каждым годом видим всё более активное замещение в расчётах доллара США национальными валютами... данная тенденция будет усиливаться», – заключил экономист.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением 100-процентных пошлин при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru