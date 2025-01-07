Экономист Балынин: Страны продолжат отказываться от доллара США

Всё большее количество стран сокращает использование доллара США. Об этом сайту aif.ru заявил доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин.

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По его мнению, это происходит в связи с тем, что американская валюта стала «токсичной» из-за «безответственной политики» Вашингтона, желавшего «экономически подчинить себе все страны мира», но не сумевшего это сделать.

Балынин считает, что США уже не смогут восстановить доверие к своей валюте, так как «запущенные процессы по сокращению использования» доллара в различных государствах необратимы.

«Мы с каждым годом видим всё более активное замещение в расчётах доллара США национальными валютами... данная тенденция будет усиливаться», – заключил экономист.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением 100-процентных пошлин при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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