СМИ: Российских лыжников не допустят к международным турнирам в 2025 году

Речь идёт о соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Допуска также будут лишены лыжники из Белоруссии.

«Ни один российский или белорусский спортсмен, а также тренер или любой член персонала, не будет приглашен к участию в Кубке, чемпионате мира или другом турнире... до дальнейшего уведомления», - цитирует «ВсёПроСпорт» пресс-службу FIS.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе, сообщает RT.

Соответствующее решение на Совете принял