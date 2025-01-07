СМИ: Российских лыжников не допустят к международным турнирам в 2025 году
Российские лыжники не будут допущены к международным турнирам в 2025 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщает «ВсёПроСпорт».
Речь идёт о соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Допуска также будут лишены лыжники из Белоруссии.
«Ни один российский или белорусский спортсмен, а также тренер или любой член персонала, не будет приглашен к участию в Кубке, чемпионате мира или другом турнире... до дальнейшего уведомления», - цитирует «ВсёПроСпорт» пресс-службу FIS.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе, сообщает RT.
Соответствующее решение на Совете принял
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