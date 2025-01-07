В Германии задержали захватившего заложника в банке мужчину

Мужчина, который захватил заложника в банк в Римбахе, задержан. Об этом в своих соцсетях заявила полиция южного Гессена.

Во Франции задержали захватившего заложников заключенного

В сообщении также говорится, что бывший заложник находится под защитой стражей порядка.

Инцидент произошёл утром 7 января в филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе. Вооружённый ножом мужчина ворвался в помещение и захватил по меньшей мере одного заложника.

Ранее в Лос-Анджелесе (США) задержали злоумышленника, захватившего в заложники пассажиров автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЗаложникиПолицияГермания

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