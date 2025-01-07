В Германии задержали захватившего заложника в банке мужчину
7 января 202513:50
Мужчина, который захватил заложника в банк в Римбахе, задержан. Об этом в своих соцсетях заявила полиция южного Гессена.
В сообщении также говорится, что бывший заложник находится под защитой стражей порядка.
Инцидент произошёл утром 7 января в филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе. Вооружённый ножом мужчина ворвался в помещение и захватил по меньшей мере одного заложника.
Ранее в Лос-Анджелесе (США) задержали злоумышленника, захватившего в заложники пассажиров автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии задержали захватившего заложника в банке мужчину
- СМИ: Российских лыжников не допустят к международным турнирам в 2025 году
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
- В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
- В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника
- В Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину
- Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
- В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
- Лукашенко заявил, что не держится за власть
- Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru