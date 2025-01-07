Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, в России разделяют скорбь потерявших «своих родных и близких в результате стихийного бедствия».
«Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - добавил Путин.
Землетрясение в китайском Тибете произошло утром 7 января. По информации Центрального телевидения Китая, известно о гибели 95 человек, пострадали не менее 130, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru