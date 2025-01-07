Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял политическую организацию до 2011 года. На посту лидера партии его сменила дочь Марин Ле Пен.

В 2018 году «Национальный фронт» сменил название на «Национальное объединение».

Жан-Мари Ле Пен пять раз выдвигался на пост президента Франции и в 2002 году сумел пройти во второй тур выборов, однако проиграл Жаку Шираку.

Ранее в Греции умер последний член королевской семьи принц Греческий и Датский Михаил, также известный как писатель и историк Мишель Де Грес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

