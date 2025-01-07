Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен
Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Об этом со ссылкой на семью политика сообщает Agence France-Presse.
Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял политическую организацию до 2011 года. На посту лидера партии его сменила дочь Марин Ле Пен.
В 2018 году «Национальный фронт» сменил название на «Национальное объединение».
Жан-Мари Ле Пен пять раз выдвигался на пост президента Франции и в 2002 году сумел пройти во второй тур выборов, однако проиграл Жаку Шираку.
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