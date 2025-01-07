СМИ: В Казахстан отправили данные чёрных ящиков разбившегося лайнера AZAL
Центр расследования и информации об авиационных происшествиях ВВС Бразилии завершил расшифровку чёрных ящиков разбившегося в Казахстане самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Trend.
Собеседники агентства утверждают, что процесс извлечения, сбора и проверки данных завершён, результаты направлены в соответствующие органы Казахстана.
Самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау 25 декабря, в результате крушения погибли 38 человек.
Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, бортовые самописцы лайнера направили для расшифровки в Бразилию, где он был изготовлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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