Минфин предложил сократить финансирование Крыма
Минфин России намерен сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости.
В 2021 году эти расходы по федеральной целевой программе (ФЦП) могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.
В августе 2014 года была сформирована ФЦП по Крыму до 2020 года на общую сумму более 800 млрд рублей. Затем ее продлили до 2024-го года, а финансирование увеличили на 300 млрд рублей.
Это не единственная госпрограмма, которая подвергнется секвестру. Денег недосчитаются ФЦП по развитию Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН раскрыла несколько деталей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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