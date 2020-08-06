Минфин предложил сократить финансирование Крыма

Минфин России намерен сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости.

В 2021 году эти расходы по федеральной целевой программе (ФЦП) могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.

В августе 2014 года была сформирована ФЦП по Крыму до 2020 года на общую сумму более 800 млрд рублей. Затем ее продлили до 2024-го года, а финансирование увеличили на 300 млрд рублей.