Минфин предложил сэкономить 2 миллиарда на депутатах
Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации почти на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
В 2021 и 2023 году на Госдуме и Совфеде предлагают сэкономить примерно по 250 миллиардов ежегодно, 2022 года станет самым «тяжелым» - госорганы недополучат от 350 до 550 миллиардов рублей.
В общей сложности финансирование обеих палат может составить около семи миллиардов рублей в год, пишет RT.
Ранее российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты могут превысить сумму в 14 миллиардов, к 2023 году расходы подойдут к 15 миллиардам рублей, отмечает Газета.ру.
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