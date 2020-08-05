Минфин предложил сэкономить 2 миллиарда на депутатах

В 2021 и 2023 году на Госдуме и Совфеде предлагают сэкономить примерно по 250 миллиардов ежегодно, 2022 года станет самым «тяжелым» - госорганы недополучат от 350 до 550 миллиардов рублей.

В общей сложности финансирование обеих палат может составить около семи миллиардов рублей в год, пишет RT.

Ранее российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты могут превысить сумму в 14 миллиардов, к 2023 году расходы подойдут к 15 миллиардам рублей, отмечает Газета.ру.

