Минфин потратит более 500 млрд рублей на валюту и золото
Министерство финансов России в период с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года ежедневно будет направлять 22,8 млрд рублей на покупку валюты и золота, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что совокупный объём средств, на которые будут закуплены золото и валюта, составит 502 млрд рублей.
Также в министерстве сообщили, что объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2021 года прогнозируется на уровне 396,8 млрд рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отказываться от доллара и переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами из-за санкций США, и если политика Белого дома не изменится, то эта тенденция продолжится.
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