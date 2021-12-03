Минфин потратит более 500 млрд рублей на валюту и золото

В сообщении уточняется, что совокупный объём средств, на которые будут закуплены золото и валюта, составит 502 млрд рублей.

Также в министерстве сообщили, что объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2021 года прогнозируется на уровне 396,8 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена отказываться от доллара и переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами из-за санкций США, и если политика Белого дома не изменится, то эта тенденция продолжится.

