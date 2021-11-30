Путин объяснил необходимость отказа от доллара

Выступая во вторник на пленарном заседании форума «Россия зовет!» он отметил, что Россия вынуждена переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами из-за американских санкций, и если политика Белого дома не изменится, то эта тенденция продолжится.

Глава государства указал, что Россия не хочет уходить от расчётов в долларах, однако Вашингтон не даёт Москве возможности рассчитываться в американской валюте со своими партнёрами в области оборонно-промышленного комплекса.

«Санкции вводят на определённые товары... расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объём расчётов долларах в мире уменьшился», - подчеркнул российский лидер.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

