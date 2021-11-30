Путин объяснил необходимость отказа от доллара
Президент России Владимир Путин заявил, что значение доллара как резервной валюты подрывает политика властей США, сообщает РИА Новости.
Выступая во вторник на пленарном заседании форума «Россия зовет!» он отметил, что Россия вынуждена переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами из-за американских санкций, и если политика Белого дома не изменится, то эта тенденция продолжится.
Глава государства указал, что Россия не хочет уходить от расчётов в долларах, однако Вашингтон не даёт Москве возможности рассчитываться в американской валюте со своими партнёрами в области оборонно-промышленного комплекса.
«Санкции вводят на определённые товары... расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объём расчётов долларах в мире уменьшился», - подчеркнул российский лидер.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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