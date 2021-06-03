В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ

Изменения в структуре Фонда национального благосостояния России (ФНБ) направлены на обеспечение сохранности его средств в контексте последних тенденций макроэкономики и геополитики, а также дедолларизации экономики страны. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Минфин России заменит доллар на золото и евро

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил об изменении структуры ФНБ. В частности, с 20 мая из структуры средств фонда исключен доллар США (ранее его доля составляла 35%). Доля фунта стерлингов сокращена с 10% до 5%. Кроме того, доля евро в ФНБ увеличена с 35% до 40%, китайского юаня — с 15% до 30%. Доля японской иены осталась неизменной и составляет 5%. Также в нормативную структуру ликвидных активов фонда включено золото в обезличенной форме (доля 20%).

Как отметили в Минфине, юань и евро определены в качестве альтернативы доллару «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России». При этом золото названо активом, способным защитить вложения ФНБ от инфляционных рисков.

Ведомство сообщит дополнительно о завершении необходимых конверсионных для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗолотоВалютаДедолларизацияМинфин РФ
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