В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил об изменении структуры ФНБ. В частности, с 20 мая из структуры средств фонда исключен доллар США (ранее его доля составляла 35%). Доля фунта стерлингов сокращена с 10% до 5%. Кроме того, доля евро в ФНБ увеличена с 35% до 40%, китайского юаня — с 15% до 30%. Доля японской иены осталась неизменной и составляет 5%. Также в нормативную структуру ликвидных активов фонда включено золото в обезличенной форме (доля 20%).

Как отметили в Минфине, юань и евро определены в качестве альтернативы доллару «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России». При этом золото названо активом, способным защитить вложения ФНБ от инфляционных рисков.

Ведомство сообщит дополнительно о завершении необходимых конверсионных для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре.

