Минфин не видит смысла в крупной приватизации
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что на повестке дня не стоит вопрос проведения крупной приватизации в России, сообщает ТАСС.
«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период», - сказал Моисеев.
Он также отметил, что проведение крупной приватизационной кампании в России в Минфине не обсуждается.
При этом отмечается, что на Петербургском международном юридическом форуме Моисеев допустил проведение приватизации, но после формирования соответствующего рынка российских инвесторов.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что в нынешних условиях приватизацию фактически можно назвать воровством, хотя активов, которые можно было бы приватизировать, почти не осталось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru