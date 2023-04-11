Депутат Делягин заявил, что в России уже нечего приватизировать
Желание приватизации в России похоже на желание своровать, сказал экономист в эфире НСН.
В нынешних условиях приватизацию фактически можно назвать воровством, хотя активов, которые можно было бы приватизировать, почти не осталось. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал провести в России новую приватизацию и существенно нарастить объемы госдолга, чтобы найти деньги на приоритеты новой экономической модели. Об этом сообщило издание РБК. По мнению банкира, это поможет создать новые логистические коридоры, перезапустить целые отрасли промышленности и укрепить российскую обороноспособность. Делягин назвал новую приватизацию синонимом воровства.
«Подозреваю, что кто-то не наворовался в девяностые и решил продолжить, хоть и красть уже особо нечего. Однако допускаю, что профессионалы меня опровергнут. В сущности, и активов, которые можно выставить на приватизацию, особо нет. Но когда очень хочется своровать, на реальность не смотрят», — сказал Делягин.
Собеседник НСН заявил, что основным бенефициаром приватизации может стать тот, кто ближе других будет находиться к центру принятия решений. По его словам, в идеале такая инициатива должна была бы проходить через Госдуму, но те, кто ее предложил, могут провести ее через постановление правительства или указ президента.
Экономист также предсказал реакцию общества на возможную приватизацию.
«Общество скажет, что тот, кто против приватизации, — американский шпион, клевещущий на российскую армию», — сыронизировал депутат.
Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что сейчас неудачное время для реприватизации, но в отдельных случаях государству нужно использовать этот инструмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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