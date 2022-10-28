«Кровавые потрясения»: Экономист назвал последствия возможной реприватизации госкомпаний
В России на низком уровне находится госуправление и качество управления госкомпаниями, сказал НСН кандидат экономических наук Лев Якобсон.
Опыт национализации приводит к тяжелейшим потрясениям, она влечет за собой несправедливость, заявил вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон.
Экономисты МГУ предложили провести реприватизацию в России. В частности, речь идет о возвращении в государственную собственность имущество, отданное в частные руки в 1990-х годах. При этом, считают экономисты, не обязательно конфисковать компании. Их можно сделать «объектами инвестиционных конкурсов». Якобсон согласен, что приватизация проводилась с грубыми ошибками, но национализация приведет к кровавым потрясениям.
«Что значит не конфисковать, а проводить конкурсы? На момент их проведения надо зафиксировать, кому принадлежит собственность, а коллеги говорят, что бывшие владельцы тоже могут выкупить компанию, значит на момент аукциона они уже не владельцы? Тогда речь идет о национализации. Опыт национализации в разных странах, в том числе после революции в России, приводит к тяжелейшим потрясениям. В 90-ые годы было много несправедливости при проведении приватизации, но она проведена, собственность зафиксирована, я не говорю уже о том, что она охраняется Конституцией. Ничего, кроме кровавых потрясений национализация не даст», - сказал Якобсон.
Собеседник НСН отметил, что государство и без реприватизации контролирует ключевые отрасли – энергетический, оборонный секторы.
«То, что у нас не очень хороший рост экономики, к сожалению, определяется в большей мере, контролем государства. Нефть – «Роснефть», газ – «Газпром», все под контролем государства. Эти компании работают не лучшим образом, но и качество госуправления на низком уровне. Национализация магазинов, предприятий бытового обслуживания – это нелепость. В частных руках эти отрасли работают лучше», - резюмировал Якобсон.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» одобрил ликвидацию госкомпании Роснано. По его словам, экс-руководителя корпорации Анатолия Чубайса (отвечал за приватизацию в 1990-ых годах, - прим. НСН) нужно привлечь к уголовной ответственности.
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