«Кровавые потрясения»: Экономист назвал последствия возможной реприватизации госкомпаний

Экономисты МГУ предложили провести реприватизацию в России. В частности, речь идет о возвращении в государственную собственность имущество, отданное в частные руки в 1990-х годах. При этом, считают экономисты, не обязательно конфисковать компании. Их можно сделать «объектами инвестиционных конкурсов». Якобсон согласен, что приватизация проводилась с грубыми ошибками, но национализация приведет к кровавым потрясениям.

«Что значит не конфисковать, а проводить конкурсы? На момент их проведения надо зафиксировать, кому принадлежит собственность, а коллеги говорят, что бывшие владельцы тоже могут выкупить компанию, значит на момент аукциона они уже не владельцы? Тогда речь идет о национализации. Опыт национализации в разных странах, в том числе после революции в России, приводит к тяжелейшим потрясениям. В 90-ые годы было много несправедливости при проведении приватизации, но она проведена, собственность зафиксирована, я не говорю уже о том, что она охраняется Конституцией. Ничего, кроме кровавых потрясений национализация не даст», - сказал Якобсон.