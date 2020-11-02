Минфин не нашел денег на проект Росатома «Прорыв»
В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы не выделены средства на отдельную программу «Росатома» по атомной науке и технологиям. Минфин заложил 24 миллиарда рублей вместо необходимых 339,6 миллиарда, пишет «Коммерсант».
В Минфине полагают, что оплатить исследования можно в рамках других госпрограмм отрасли, которые уже утверждены.
«Росатом» включил в программу исследование в сфере технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, так называемый проект «Прорыв». Его стоимость госкорпорация оценила в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 миллиарда предполагалось потратить на экспериментально-стендовую базу.
Направление позволило бы повторно использовать ядерное топливо и сжигать в быстрых реакторах самый распространенный изотоп урана U-238.
Ранее члены комитета по экологии затруднились сказать в эфире НСН, существуют ли в России захоронения радиоактивных отходов. Они прокомментировали информацию о том, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в России с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.
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