Советника гендиректора «Росатома» взяли под домашний арест
Пресненский суд Москвы санкционировал домашний арест советника гендиректора «Росатома» Владимира Грачева по делу о мошенничестве. На такой мере пресечения настаивало следствие.
По информации источника «Интерфакса», 78-летнему Грачеву вменяют покушение на крупное мошенничество. Следствие полагает, что он якобы вымогал несколько десятков миллионов рублей у представителей компании, занимающейся переработкой отходов.
Грачёв - доктор технических наук и член-корреспондентом РАН, зампредседателя Высшего экологического совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В своё время он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
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