В Госдуме не знают, есть ли радиоактивные захоронения в России

«Этим занимался «Росатом», в том числе переработкой химического оружия, когда его полностью уничтожали», - сказал парламентарий.

Между тем, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов отметил в эфире НСН, что такими сведениями могут располагать лишь военные.

«По-моему, «Росатом» не занимается этим. Не знаю», - заявил депутат.

Ситуацию также прокомментировал в эфире НСН член этого же комитета Госдумы Александр Василенко. Он выразил надежду, что захоронений нет в том виде, в котором они могут быть опасны.

«Я не знаю, куда девали в последние десятилетия результаты военных испытаний. Раз руководитель профильного ведомства утверждает, что их нет, то почему мы должны ей не верить», - отметил парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в России с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.

Вместе с тем, в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом") заверили, что подобные отходы нельзя считать радиоактивными. В компании пояснили, что зарубежный обедненный уран ввозят в Россию не "на захоронение", а на переработку до обогащенного уранового продукта. Отмечается, что перевозка и хранение сырья выполняется с соблюдением всех правил безопасности.

