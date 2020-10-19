В Госдуме не знают, есть ли радиоактивные захоронения в России
Члены комитета по экологии затруднились сказать в эфире НСН, существуют ли в России захоронения радиоактивных отходов.
В России нет радиоактивных захоронений, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил в эфире НСН, что Россия с 2000-х годов не занимается захоронением радиоактивных отходов, но не отказывалась от переработки.
«Этим занимался «Росатом», в том числе переработкой химического оружия, когда его полностью уничтожали», - сказал парламентарий.
Между тем, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов отметил в эфире НСН, что такими сведениями могут располагать лишь военные.
«По-моему, «Росатом» не занимается этим. Не знаю», - заявил депутат.
Ситуацию также прокомментировал в эфире НСН член этого же комитета Госдумы Александр Василенко. Он выразил надежду, что захоронений нет в том виде, в котором они могут быть опасны.
«Я не знаю, куда девали в последние десятилетия результаты военных испытаний. Раз руководитель профильного ведомства утверждает, что их нет, то почему мы должны ей не верить», - отметил парламентарий.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в России с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.
Вместе с тем, в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом") заверили, что подобные отходы нельзя считать радиоактивными. В компании пояснили, что зарубежный обедненный уран ввозят в Россию не "на захоронение", а на переработку до обогащенного уранового продукта. Отмечается, что перевозка и хранение сырья выполняется с соблюдением всех правил безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Пашинян: Россия имеет право на операцию против террористов в Карабахе
- Вакцину «Спутник V» будут производить в четырех зарубежных странах
- Медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей
- Новак: выпуск вакцин от COVID-19 положительно повлияет на стоимость нефти
- Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru