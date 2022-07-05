Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня

По данным на 13:11 мск, курс доллара расчетами «завтра» рос на 8,96% - до 60,19 рубля. Подорожал и евро - по данным на 13:12 мск курс вырос на 7,38% - до 62,01 рубля.

Ранее старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что к концу 2022 года доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия.

