Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня

Курс доллара во вторник в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня, свидетельствуют данные площадки.

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По данным на 13:11 мск, курс доллара расчетами «завтра» рос на 8,96% - до 60,19 рубля. Подорожал и евро - по данным на 13:12 мск курс вырос на 7,38% - до 62,01 рубля.

Ранее старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что к концу 2022 года доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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