Минэнерго: российский уголь перенаправят на другие рынки

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в пятницу, что российский уголь из-за введенного эмбарго ЕС будет перенаправлен на другие рынки.

«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», - сообщил он в Telegram-канале ведомства.

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Евросоюз принял в пятницу пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля. В ЕС на российский уголь приходится 54% импорта.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что Япония уже пытается вывести уголь из тех санкций, которые приняла, потому что нестабильность провоцирует рост цен, энергобаланс стран начинает страдать.

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ТЕГИ:ЕвросоюзЭмбаргоУгольПоставкиМинэнерго РФ
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