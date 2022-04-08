Минэнерго: российский уголь перенаправят на другие рынки

Евросоюз принял в пятницу пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля. В ЕС на российский уголь приходится 54% импорта.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что Япония уже пытается вывести уголь из тех санкций, которые приняла, потому что нестабильность провоцирует рост цен, энергобаланс стран начинает страдать.

