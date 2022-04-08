Минэнерго: российский уголь перенаправят на другие рынки
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в пятницу, что российский уголь из-за введенного эмбарго ЕС будет перенаправлен на другие рынки.
«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», - сообщил он в Telegram-канале ведомства.
Евросоюз принял в пятницу пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля. В ЕС на российский уголь приходится 54% импорта.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что Япония уже пытается вывести уголь из тех санкций, которые приняла, потому что нестабильность провоцирует рост цен, энергобаланс стран начинает страдать.
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