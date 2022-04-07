СМИ: Китай оплатил юанями поставки угля на май

Китай оплатил несколько партий нефти и угля из России в юанях. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, первые поставки состоятся в апреле, однако некоторые компании оплатили уголь в юанях еще в марте. Нефть, оплаченная в юанях, будет отправлена в Китай предположительно в мае.

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Это событие станет первой сделкой, оплаченной в национальной валюте, после отключения России от SWIFT. Таким образом страны пытаются уйти от влияния санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о переходе на торговлю газом и нефтью в рублях.

В мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля, сказал ранее экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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