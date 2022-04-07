СМИ: Китай оплатил юанями поставки угля на май
Китай оплатил несколько партий нефти и угля из России в юанях. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По имеющимся данным, первые поставки состоятся в апреле, однако некоторые компании оплатили уголь в юанях еще в марте. Нефть, оплаченная в юанях, будет отправлена в Китай предположительно в мае.
Это событие станет первой сделкой, оплаченной в национальной валюте, после отключения России от SWIFT. Таким образом страны пытаются уйти от влияния санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о переходе на торговлю газом и нефтью в рублях.
В мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля, сказал ранее экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание
- Хуснуллин заявил о нехватке иностранных рабочих на россисйких стройках
- Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России
- Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины
- Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине
- Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ
- Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта
- Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве
- Минздрав: лекарства от астмы в России производятся и поставляются в плановом режиме
- Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru