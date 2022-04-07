СМИ: Китай оплатил юанями поставки угля на май

Китай оплатил несколько партий нефти и угля из России в юанях. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, первые поставки состоятся в апреле, однако некоторые компании оплатили уголь в юанях еще в марте. Нефть, оплаченная в юанях, будет отправлена в Китай предположительно в мае.