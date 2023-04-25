Минэкономразвития поддержало продление налоговых льгот для самозанятых
Минэкономразвития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых, сообщают «Известия».
Речь идет о периоде после 2028 года. Проект закона о продлении специального режима еще на 10 лет, подготовленный депутатами ЛДПР, предусматривает увеличение предельного размера дохода самозанятого вдвое, до 4,8 млн рублей.
По данным Минфина, специальные налоговые условия и удобная инфраструктура для самозанятых созданы для того, чтобы больше россиян хотели легализовать свою деятельность. Участники эксперимента зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей.
По сообщению ФНС, число самозанятых с каждым днем растет на 7,5 тыс. человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в столице самозанятых стало больше на 42% или на 365 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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