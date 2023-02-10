Собянин: Число самозанятых в Москве за год выросло на 42%
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2022 году в столице самозанятых стало больше на 42% или на 365 тысяч человек.
По его словам, этот налоговый режим выгодно отличается простой регистрацией, отсутствием отчётности и низкими ставками по налогам.
Он отметил, что в Москве больше всего самозанятых «в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе, строительстве», но есть и представители творческих профессий.
«Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочие», - уточнил градоначальник.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на 1 декабря 2022 года в столице было зарегистрировано 1,2 млн самозанятых, сообщает RT.
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