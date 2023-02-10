Эксперты: Рост числа самозанятых - значимое условие для поддержания экономического роста в Москве

Количество самозанятых в столице увеличилось в 2022 году на 365 тысяч человек (на 42%). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва стала одним из первых российских регионов, которые начали взимать налоги с профессионального дохода, и послужила примером для других субъектов России. Он также подчеркнул, что в московской бюджет поступает все больше средств от самозанятых граждан, причем это как люди, ранее не имевшие официального заработка, так и бывшие наемные сотрудники и предприниматели.

«Этот налоговый режим остается популярным благодаря простоте и удобству регистрации, отсутствию отчетности, низкой налоговой ставке и прозрачности доходов, которая важна, например, для оформления кредитов», — добавил Ефимов.

В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота назвал увеличение числа самозанятых москвичей значимым условием для поддержания деловой активности и экономического роста. Он добавил, что самозанятые — наиболее финансово гибкая категория граждан, они могут быстро сменить профиль своей деятельности. Он также объяснил лидерство Москвы по количеству самозанятых лиц успешным экономическим развитием и высоким удельным весом сектора услуг, в частности, аренды.

Статус самозанятого в столице обеспечивает стабильно низкий уровень фискальной нагрузки для граждан: 4% от выручки в сравнении с 8% для ИП и 13% НДФЛ для частных лиц. Стабильные и высокие уровни заработных плат, а также высокая диверсифицированность экономики Москвы обеспечивает традиционно высокий уровень занятости в столице», — пояснил Бархота.

Тем временем председатель Комитета по развитию института самозанятых Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Берлизова отметила, что до 2019 года убедить людей узаконить свой бизнес было весьма затруднительно из-за необходимости получения статуса индивидуального предпринимателя и выплаты ежегодных обязательных страховых взносов.

Однако с появлением налога на профессиональный доход ситуация значительно изменилась к лучшему. Несмотря на некоторое недоверие россиян к новшеству, со временем они поняли его простоту и удобство: корпоративные и госзаказы стали доступны для самозанятых лиц, многие ИП смогли зарегистрировать товарный знак и получить дополнительные льготы, самозанятые москвичи смогли участвовать в организованных Москвой образовательных программах и получать поддержку от города.

«В Московском городском отделении “ОПОРЫ РОССИИ” мы видим, как многие начинающие предприниматели, потренировавшись на НПД, расширяют свое дело и уже в статусе ИП или ООО переходят на другие налоговые режимы с куда более значительными оборотами. Считаю, что введение Налога на профессиональный доход стало прекрасной обоюдовыгодной мерой, как для граждан, так и для государства: люди получили возможности для заработка, роста и развития, а государство — повысило собираемость налогов и значительно увеличило экономическим активный и ответственный слой общества», — подчеркнула Берлизова.

Почти 20% самозанятых россиян проживает в столице, добавил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его мнению, это связано с тем, что в крупных городах больше всего людей, которые берут кредиты, им важно иметь легальный заработок и подтвержденный доход. Сегодня самозанятость — оптимальный вариант для фрилансеров и предпринимателей, как сделать доход законным, отметил Микаелян.

Также он подчеркнул, что в Москве высокая активность на рынке труда, а следовательно, незначительный уровень безработицы. «Малый бизнес может успешно развиваться там, где много потребителей и стабильный розничный спрос. Поэтому в Москве условия для малого бизнеса всегда будут лучше, чем в среднем по стране, даже в самые непростые времена», — подытожил он.

