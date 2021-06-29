Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за «серых» зарплат

Существует риск, что россияне в обозримом будущем могут остаться без пенсий. Об этом NEWS.ru рассказали в Институте региональных проблем и Институте региональной экспертизы.

Отмечается, что это может произойти из-за развития секторов теневой экономики.

На данный момент, по разным оценкам, от 20% до 40% граждан в стране получают неофициальную зарплату, что не дает им права рассчитывать на помощь от государства в будущем.