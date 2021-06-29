Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за «серых» зарплат
Существует риск, что россияне в обозримом будущем могут остаться без пенсий. Об этом NEWS.ru рассказали в Институте региональных проблем и Институте региональной экспертизы.
Отмечается, что это может произойти из-за развития секторов теневой экономики.
На данный момент, по разным оценкам, от 20% до 40% граждан в стране получают неофициальную зарплату, что не дает им права рассчитывать на помощь от государства в будущем.
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По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в зоне риска оказались миллионы россиян, которые не задумываются о последствиях, когда работают неофициально.
Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Николай Евдокимов согласился, что «серые» схемы выплат заработных плат - опасная тенденция, которую власти пока не могут преодолеть.
В таком случае граждане смогут рассчитывать только на получение социальной пенсии, но ее размер небольшой, а начисляется она позже – мужчинам с 70 лет, женщинам – с 65.
Ранее стало известно, что в России изменились правила получения пенсий, ежемесячных выплат из средств материнского капитала и других социальных выплат. С 1 июля россияне смогут получить их только на карту платежной системы «Мир», а также наличными или на банковский счет, который не привязан к карте.
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