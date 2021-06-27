В России с 1 июля меняются правила получения пенсий и соцвыплат
В России изменились правила получения пенсий, ежемесячных выплат из средств материнского капитала и других социальных выплат. С 1 июля россияне смогут получить их только на карту платежной системы «Мир», а также наличными или на банковский счет, который не привязан к карте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что нововведения коснуться владельцев карт международных платежных систем. Исключения распространяются на операции переводов на счет по вкладу, номинальный счет, а также доставку денег почтой. Кроме того, изменения не коснуться пенсионеров, которые живут за границей, пишет Газета.ru.
Напомним, планировалось перевести пенсии в национальную платежную систему к 1 июля прошлого года, однако затем сроки несколько раз продлевались.
Ранее юрист прокомментировал возможность получить выплату на ребенка в 55 тысяч рублей. Выплата стала новой формой финансовой помощи российским семьям с детьми, пояснил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
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