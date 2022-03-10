В России запретили экспорт сахара и зерна
10 марта 202220:35
В России введен запрет на экспорт сахара и зерна до 31 августа текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение приняла таможенная подкомиссия. Запрет распространяется на белый и тростниковый сахар.
Экспорт сахара будет запрещен в третьи страны, в ЕАЭС - поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза. Экспорт зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) запрещён в страны ЕАЭС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- В России запретили экспорт сахара и зерна
- Burger King приостанавливает поддержку российского рынка
- Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль территориях Украины
- «Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ»
- Потанин заявил, что национализация «вернет Россию в 1917 год»
- Deere & Co приостановит экспорт сельхозтехники в Россию и Белоруссию
- Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях
- Минпромторг: Кабмин начнет госрегулирование цен на социально значимые товары в крайнем случае
- СМИ: Шредер приехал в Москву ради встречи с Путиным
- Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары
10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru