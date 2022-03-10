В России запретили экспорт сахара и зерна

В России введен запрет на экспорт сахара и зерна до 31 августа текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее решение приняла таможенная подкомиссия. Запрет распространяется на белый и тростниковый сахар.

Экспорт сахара будет запрещен в третьи страны, в ЕАЭС - поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза. Экспорт зерна (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) запрещён в страны ЕАЭС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сахар
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