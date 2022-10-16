Миллер заявил о прекращении поставок топлива «Газпромом» из-за введения потолка цен

Введение потолка цен на газ приведет к нарушению условий существующих контрактов, что, в свою очередь, повлечет за собой прекращение поставок топлива «Газпромом».

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Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», - сказал он.

Ранее «Газпром» достиг соглашения с Анкарой по поводу проведения быстрого диалога о перенаправлении утраченных на «Северном потоке» объемов поставок газа на «Турецкий поток». Об этом заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Российский ГазГазАлексей Миллер
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