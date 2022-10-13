Новак: цены на газ из США создают условия для вхождения Европы в энергетическую бедность

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе «Вести» на телеканале «Россия».

По словам вице-премьера, сжиженный природный газ поставляется в Европу из США по ценам в 4 раза выше, чем для американского рынка.

Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».

Новак также подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, независимо от его размера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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