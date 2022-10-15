«Газпром» планирует обсудить с Анкарой увеличение поставок через «Турецкий поток»

«Газпром» достиг соглашения с Анкарой по поводу проведения быстрого диалога о перенаправлении утраченных на «Северном потоке» объемов поставок газа на «Турецкий поток». Об этом заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала.

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«Турецкая сторона, конечно же, проявила очень большой интерес, договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне, с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели», — отметил Миллер.

Он отметил, что обсуждение конкретных объемов поставок и сроков реализации проекта начнется после проведения диалога, пишет Газета.ru.

По словам Миллера, турецкая сторона готова создать торговую площадку, которая станет ценовым индикатором для поставок газа потребителям.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с компанией «Газпром» был подписан договор о дополнительных ежедневных поставках газа через «Турецкий поток» и Сербию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Турецкий ПотокСеверный Поток-2ТурцияГазпромАлексей Миллер
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