Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон в четверг на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил, что Европе будет трудно найти замену российскому газу, его слова приводят РИА Новости.

Михельсон подчеркнул, что нет ни одного государства, которое способно заместить Россию на европейском энергорынке, для этого потребуются долгие годы и многочисленные инвестиции.

Он также отметил, что Европа не хочет вкладывать средства в дополнительную добычу нефти и газа, но при этом хочет их получать. Такая позиция приведёт только к росту цен, заметил предприниматель.

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«Некоторые политики говорят: а не надо сдерживать цены, давайте работать на уменьшение потребления. Ну, политически красиво, но это нонсенс», - заметил он.

Михельсон добавил, что в итоге проиграет население европейский стран, чья продукция будет слишком дорогой и неконкурентоспособной из-за высоких цен на энергоресурсы.

Ранее в ЕС решили сократить энергопотребление.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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