Путин поручил решить вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с проблемой привлечения трудовых мигрантов на российские стройки.

В поручении речь идет об установлении упрощенного порядка привлечения иностранцев для выполнения строительно-монтажных работ, передает РИА новости.

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Подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением всех профилактических мер для недопущения распространения коронавируса в страну. Решением вопроса должны заняться правительство и профильная комиссия Госсовета. Поручение должно быть выполнено до 1 марта.

В декабре МВД РФ сообщило, что количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Китай может переманить трудовых мигрантов из России.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Владимир ПутинТрудовые Мигранты
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