Путин поручил решить вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки

Подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением всех профилактических мер для недопущения распространения коронавируса в страну. Решением вопроса должны заняться правительство и профильная комиссия Госсовета. Поручение должно быть выполнено до 1 марта.

В декабре МВД РФ сообщило, что количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Китай может переманить трудовых мигрантов из России.



