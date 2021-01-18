Путин поручил решить вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с проблемой привлечения трудовых мигрантов на российские стройки.
В поручении речь идет об установлении упрощенного порядка привлечения иностранцев для выполнения строительно-монтажных работ, передает РИА новости.
Подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением всех профилактических мер для недопущения распространения коронавируса в страну. Решением вопроса должны заняться правительство и профильная комиссия Госсовета. Поручение должно быть выполнено до 1 марта.
В декабре МВД РФ сообщило, что количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Китай может переманить трудовых мигрантов из России.
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