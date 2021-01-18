В Госдуме призвали заменить мигрантов на стройках россиянами
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты в эфире НСН также перечислил причины, по которым в последнее время возникла нехватка трудовых ресурсов в сферах строительства и ЖКХ.
Президент Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом привлечения трудовых мигрантов на российские стройки, документ доступен на сайте главы государства. Уточняется, что работы должны проводиться с соблюдением всех профилактических мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Поручение нужно выполнить к 1 марта.
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН перечислил причины, по которым возникла нехватка трудовых ресурсов.
«Особенно это касается строительства и сферы ЖКХ. Это происходит из-за низких зарплат, из-за несоответствия требованиям работодателя и из-за коронавирусных ограничений», - отметил он.
Парламентарий рассказал, что службе занятости нужно пересмотреть свои функции для решения возникшей проблемы.
«Пандемия подтолкнула к тому, чтобы можно было обеспечить работу в этом секторе гражданам России из разных регионов, если в них не хватает трудовых ресурсов. Для этого необходимо организовать работу вахтовым методом, освежить службу занятости, которая должна не только статистику подсчитывать. Ее задача – распространить информацию об имеющихся вакансиях на регионы, а также содействовать трудоустройству. Таким образом, решается вопрос и безработицы, и качества жизни, и повышения покупательной способности граждан. Может быть, проблему не решить полностью своими трудовыми ресурсами, но попробовать стоит. Сегодня порядка трех миллионов россиян оказались без работы. Не все из них знают о нехватке рабочих в строительстве и сфере ЖКХ. Нужно эту информацию донести правильно», - считает Нилов.
Депутат, однако, признал, что работодателям удобнее работать с мигрантами, а не с россиянами.
«Что касается иностранцев, то можно было бы организовать самолет и разрешить мигрантам въезд на территорию России. Сфере ЖКХ выгодно работать с иностранцами, потому что они не будут отстаивать свои права, им можно недоплатить, можно запугать. Поэтому вопрос многогранный, но его нужно решать», - заключил он.
В декабре МВД сообщило, что количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. Ранее телеканал «360» сообщил, что Китай может переманить трудовых мигрантов из России.
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