В Госдуме призвали заменить мигрантов на стройках россиянами

Парламентарий рассказал, что службе занятости нужно пересмотреть свои функции для решения возникшей проблемы.

«Пандемия подтолкнула к тому, чтобы можно было обеспечить работу в этом секторе гражданам России из разных регионов, если в них не хватает трудовых ресурсов. Для этого необходимо организовать работу вахтовым методом, освежить службу занятости, которая должна не только статистику подсчитывать. Ее задача – распространить информацию об имеющихся вакансиях на регионы, а также содействовать трудоустройству. Таким образом, решается вопрос и безработицы, и качества жизни, и повышения покупательной способности граждан. Может быть, проблему не решить полностью своими трудовыми ресурсами, но попробовать стоит. Сегодня порядка трех миллионов россиян оказались без работы. Не все из них знают о нехватке рабочих в строительстве и сфере ЖКХ. Нужно эту информацию донести правильно», - считает Нилов.

Депутат, однако, признал, что работодателям удобнее работать с мигрантами, а не с россиянами.

«Что касается иностранцев, то можно было бы организовать самолет и разрешить мигрантам въезд на территорию России. Сфере ЖКХ выгодно работать с иностранцами, потому что они не будут отстаивать свои права, им можно недоплатить, можно запугать. Поэтому вопрос многогранный, но его нужно решать», - заключил он.

В декабре МВД сообщило, что количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек. Ранее телеканал «360» сообщил, что Китай может переманить трудовых мигрантов из России.

