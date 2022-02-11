«Мигранты и олигополии»: Экс-глава ЦБ объяснил, почему Набиуллина не справляется с инфляцией

Центробанк не сможет самостоятельно справиться с инфляцией на фоне стагнации, примитивного производства, картельных сговоров и большого количества мигрантов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ ожидает возвращение инфляции к целевым 4% только в середине 2023 года.