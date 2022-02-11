«Мигранты и олигополии»: Экс-глава ЦБ объяснил, почему Набиуллина не справляется с инфляцией
Для спасения экономики России следует отказаться от дешевой рабочей силы и ввести визовый режим со странами СНГ, сказал НСН Сергей Дубинин.
Центробанк не сможет самостоятельно справиться с инфляцией на фоне стагнации, примитивного производства, картельных сговоров и большого количества мигрантов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ ожидает возвращение инфляции к целевым 4% только в середине 2023 года.
«Инфляция может быть результатом неудачной денежной политики, но это не наш случай. Сегодня, к сожалению, инструментарий Центробанка недостаточен для решения проблем этого плана. В значительной степени рост цен связан не с избытком денежной массы или какими-то чисто финансовыми вопросами, а с низкой эффективностью, низкой производительностью труда, с олигополией производства товаров и услуг, - проще говоря, это картельные сговоры, - и с недостатком инвестиций», - сказал Дубинин.
По его словам, если не «переломить» экономическую ситуацию, постоянно будет рост инфляции.
«Экономика у нас стагнирует и традиционно связана с достаточно примитивным производством малообработанного сырья на экспорт, металла, нефти, газа. Такая экономика не может иметь крепкий валютный курс, не искусственно крепкий, а природно. Только все вместе должно меняться. Ну и для этого надо, конечно, снимать все эти геополитические риски, иначе инвестиций не будет, в том числе отечественных инвестиций в собственную экономику», - предупредил экс-глава ЦБ.
В числе мер для улучшения финансового положения россиян Дубинин назвал отказ от поголовных компенсаций и введение визового режима со странами бывшего СССР.
«Я против того, чтобы всем все компенсировать. Компенсировать надо тем, кто сам уже не может заработать: пенсионерам, инвалидам, людям, которые ушли с рынка труда по объективным причинам, больным и, может быть, тем, у кого много несовершеннолетних детей. Им нужна поддержка, а остальным надо создать условия, чтобы зарабатывать. Должны быть капиталовложения, спрос на рабочую силу. И еще один момент – дешевую и низкооплачиваемую рабочую силу в страну завозить не надо. Надо привозить тех, кто здесь необходим, нужен визовый режим с соседними государствами – бывшими советскими республиками», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сказал НСН, что правительство и власть утратили контроль над ситуацией с инфляцией в стране.
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