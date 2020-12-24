МИД РФ оценил сделку между Евросоюзом и Великобританией
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал торговую сделку между ЕС и Великобританией. Об этом сообщает РИА Новости.
Замглавы МИД отметил, что ведомство положительно оценивает принятое решение. По словам замминистра, заключение соглашения снизит количество "потрясений" в международных отношениях.
Великобритания и ЕС в четверг заключили торговую сделку, которая будет регулировать экономические отношения европейских стран после Brexit. Соглашение должно вступить в силу уже 1 января 2021 года.
НСН ранее писала, что Великобритания после трёх лет переговоров покинула Евросоюз в начале этого года. Если новый документ не будет принят, ЕС и Соединенное королевство будут вынуждены сотрудничать в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).
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