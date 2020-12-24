Торговая сделка между Великобританией и ЕС согласована, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь документ передадут на утверждение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьеру Британии Борису Джонсону.

Великобритания в феврале покинула Евросоюз после трёх лет переговоров. До конца 2020 года между государством и ЕС будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.

До начала следующего года власти Соединённого Королевства должны определить формат новых отношений и правила торговли с Евросоюзом. Однако неоднократно переговоры сторон заходили в тупик. Если Великобритания и ЕС не придут к соглашению к началу 2021 года, их отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации.

