«Россия не способна диктовать свою волю». Экс-посол о высылке дипломатов из Колумбии

Зампред совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН рассказал, почему в последнее время участились случаи высылки российских дипломатов.



«Это результат общего осложнения ситуации в мире, в особенности, отношений России со странами Запада. Отношения всё больше охлаждаются, нас пытаются выстроить и подавить, чтобы мы не вели самостоятельную внешнюю политику. Второй аспект: усиление борьбы за ресурсы, за контроль над ценами. Для этого Запад дискредитирует деятельность России в сфере международной безопасности. Координация стран НАТО против России, а тогда еще СССР, началась в далеком 1966 году. Сейчас линия по дискредитации спецслужб продолжается под давлением двух государств - США и Великобритании», - отметил он.



Бакланов также оценил, правда ли российские дипломаты сотрудничают с отечественными спецслужбами за рубежом.



«Это деликатный вопрос. Известно, что на протяжении десятилетий периодически подобные вопросы возникают, но сейчас речь идет о другом. Это пропагандистская политика, которая мало связана с реальной деятельностью спецслужб. Это просто дискредитация», - подчеркнул он.



Бывший посол России рассказал, как России следует ответить на высылку дипломатов.



«Традиционно принимаются зеркальные меры, но если терпение лопается, то можно принять и более существенные меры. Они могут влиять на деятельность представительств в целом или распространяться на политические, торгово-экономические контакты. Правда, Россия пока не в состоянии диктовать свою волю по всем направлениям. Многое удается, есть тенденция на усиление влияния, но все вопросы в мире держать под контролем мы пока не способны. Ответ России зависит не только от характера, но и от возможностей», - заявил он.



Бакланов также уточнил, что должно произойти, чтобы отношения России и западных стран наконец улучшились.



«Ответ в нас самих. Чем меньше будет эффекта от всякого рода санкций, тем меньше будет желания у Запада испытывать наше терпение. Ведь это делается, чтобы ослабить нас. Если окажется, что это ведет к мобилизации, то про санкции забудут. Второй вопрос: не придет ли к власти в западных странах более здравомыслящая когорта людей. Сейчас вне зависимости от партийной принадлежности идет курс против России, однако неизбежно наступит просветление, разрядка и улучшение отношений», - заверил он.



Между тем, МИД России уже выразил протест послу Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопесу Кабальеро. Москва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства республики.

