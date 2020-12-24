Британский парламент проголосует по проекту сделки с ЕС 30 декабря

Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом. Об этом на пресс-конференции сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее в четверг стало известно, что после нескольких месяцев переговоров Британия и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit.

Как сообщил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, британские и европейские власти сохранят свободную торговлю, безвизовое перемещение, сбалансированный доступ к морским ресурсам и рынкам, а также возможность координировать санкции.

Великобритания в феврале после трёх лет переговоров покинула Евросоюз. До конца 2020 года между государством и ЕС будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.



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ФОТО: Парламент Великобритании
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