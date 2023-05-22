МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций согласуют к саммиту ЕС в июне
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет согласован к следующему саммиту сообщества. Об этом сообщили в МИД Франции, передает РИА Новости.
«Мы все еще его [пакет санкций] обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе», - указала глава французского МИД Катрин Колонна.
Ожидается, что очередной, одиннадцатый пакет ограничений финализируют до встречи ЕС, которая запланирована на конец июня.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что под санкции попадут 90 российских компаний, которые якобы нарушили введенные ограничения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, СМИ сообщили, что в черный список добавят более ста юридических и физических лиц. При этом ЕС не включил в новый пакет санкций госкорпорацию «Росатом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций согласуют к саммиту ЕС в июне
- Губернатор сообщил об обстреле ряда сел в Белгородской области
- В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии
- Лукашенко заявил о встрече с Путиным в Москве 24 мая
- В ДНР сообщили о начале предварительного разминирования Артемовска
- Пушилин рассказал о продвижении сил РФ на авдеевском и марьинском направлениях
- Польша заявила, что найденная в апреле ракета залетела в страну ненамереннно
- ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное в Брянской области
- Рябков заявил, что угрозы ударов по Крыму подтверждают безответственность США
- Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru