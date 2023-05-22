МИД Франции: Новый пакет антироссийских санкций согласуют к саммиту ЕС в июне

«Мы все еще его [пакет санкций] обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе», - указала глава французского МИД Катрин Колонна.

Ожидается, что очередной, одиннадцатый пакет ограничений финализируют до встречи ЕС, которая запланирована на конец июня.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что под санкции попадут 90 российских компаний, которые якобы нарушили введенные ограничения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, СМИ сообщили, что в черный список добавят более ста юридических и физических лиц. При этом ЕС не включил в новый пакет санкций госкорпорацию «Росатом».

