Про Децла снимут сериал в России
9 апреля 202513:03
Про Децла снимут в России сериал, сообщает «Российская газета».
По данным издания, творческая группа уже приступила к его разработке. Как отмечается, это совместный проект «Студии Видеопрокат» и компании «Эра Мьюзик». Алексей Киселев и Ангелина Ашман заявлены как шоураннеры. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Александр Толмацкий и Алексей Киселев.
Пока это всё, что известно о будущем проекте.
Ранее отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru