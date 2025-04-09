Про Децла снимут сериал в России

По данным издания, творческая группа уже приступила к его разработке. Как отмечается, это совместный проект «Студии Видеопрокат» и компании «Эра Мьюзик». Алексей Киселев и Ангелина Ашман заявлены как шоураннеры. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Александр Толмацкий и Алексей Киселев.

Пока это всё, что известно о будущем проекте.

Ранее отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

