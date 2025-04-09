В Кремле анонсировали отдельный визит Си Цзиньпина в Россию

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет отдельный визит Си Цзиньпина», - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, также председатель КНР вместе с другими лидерами приглашенных государств будут присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Си Цзиньпина ждут в российской столице на юбилее Победы, лидер КНР будет основным гостем.

