В Кремле анонсировали отдельный визит Си Цзиньпина в Россию
9 апреля 202512:51
Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет отдельный визит Си Цзиньпина», - указал представитель Кремля.
По словам Пескова, также председатель КНР вместе с другими лидерами приглашенных государств будут присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Москве.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Си Цзиньпина ждут в российской столице на юбилее Победы, лидер КНР будет основным гостем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru